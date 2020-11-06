Сначала государственного, потом местного значения – Курбаков о ремонте дорог в Украине

Будівництво і ремонт доріг є великим болем для жителів України. Деякі шляхи ремонтують більше 10 років, але ями з них не зникають.

Українцям тривалий час доводилося їздити дорогами, на яких можна було розтрощити авто. Але завдяки програмі Велике будівництво ситуація потроху змінюється на краще.

Звичайно, дива не відбулося, і за один рік всі дороги держави не привели до ладу. Та ситуація змінюється, і в 2021 році планують відремонтувати близько 6,8 тис. км доріг, зокрема місцевого значення.

Що зміниться у будівництві доріг в 2021 році і як воно вестиметься, читайте в інтерв’ю з главою Укравтодору Олександром Курбаковим.

– Будівництвом якої дороги ви особливо пишаєтеся? Чим саме вона для вас особлива?

– Мені важко виділити саме таку дорогу. Для мене найбільш символічний об’єкт – це Запорізький міст, тому що в 2004 році його почали будувати, держава витратила купу грошей, і все це стояло кілька років як велика недобудова.

Цього року ми за нього взялися, все добудовуємо. Відкриємо першу ділянку, якою поїде транспорт з району Бабурка (Запоріжжя) на острів Хортиця. Наступного року ми міст плануємо повністю завершити.

Щодо доріг – багато чого ремонтуватиметься. Я подорожував Україною раніше і в деяких місцях не було доріг.

Найбільше запам’яталася дорога Кропивницький-Кривий ріг. У мене там тривалий час жила родина, і я пам’ятаю, що там просто не було дороги.

До ремонту востаннє я їздив нею два роки тому, і деякі ділянки були настільки погані, що потрібно було з’їжджати в поле і їхати ґрунтовою дорогою.

Я нею проїхав два тижні тому і можу сказати, що це нова, ідеальна дорога, яка простоїть багато років.

– Скільки закладено коштів на будівництво доріг у 2021 році і як вони розподілятимуться?

– У проекті бюджету Міністерства фінансів на 2021 рік було анонсовано суму, яка буде спрямована на дорожню галузь – приблизно 150 млрд грн. Ця сума враховує дорожній фонд і кошти, які запозичать Укравтодор під державні гарантії наступного року.

Нині ми орієнтуємося саме на цю цифру. Тобто фінансування у 2021 році збільшиться, тому ми нарощуватимемо темпи роботи. В планах – відремонтувати 6,8 тис. км доріг наступного року, що майже в 1,5 рази більше, ніж цьогоріч.

Що стосується регіонів – план буде такий самий, як і в 2020 році, ми рухатимемось за маршрутним принципом. Тобто якщо дорога проходитиме через три-чотири області, нам не важливо, скільки кілометрів в якій області, важливо, щоб дорогу відремонтували.

Якщо говорити про області за кількістю відремонтованих кілометрів доріг, лідерами є Луганська та Закарпатська. Так сталося через те, що в попередні роки там майже нічого не робили, ремонтували близько 3-5 км доріг щороку.

– Де ситуація гірша, на регіональних чи національних дорогах?

– Ситуація вже точно краща на дорогах державного значення. Дороги місцевого значення в гіршому стані.

Але якщо говорити про показник транспортної роботи, трафік, економіку, то дороги державного значення мають бути в пріоритеті, їх потрібно ремонтувати зараз. В 2020-2021 роках Укравтодор потроху переходить до територіальних доріг.

Міжнародні і регіональні сполучення ми поступово приводимо до нормального стану. Цього року ремонт територіальних доріг почався в окремих регіонах, але наступного їх буде значно більше.

– Яку важливу дорогу мають відкрити найближчим часом?

– До середини листопада ми плануємо повністю відкрити проїзд дорогою Кропивницький-Миколаїв (траса М-14). Її особливість в тому, що 66 км цієї дороги територією Миколаївської області робились з бетону.

Всі бетонні роботи завершені, облаштовуються узбіччя, шви робляться, і до 15 листопада ми повністю відкриваємо офіційно проїзд нею. Це досить важлива подія для регіону.

– Де у нас найбільші проблеми?

– Найбільші проблеми у нас з мостами. Їх будували років 40-50 тому, вони своє відпрацювали. Більшість з них знаходяться в аварійному стані, але як ми і планували цього року, на дорогах державного значення відремонтуємо або реконструюємо близько 100 штучних споруд (шляхопроводів, мостів).

Наступного року на дорогах державного значення планується відремонтувати 150 таких об’єктів.

– На скільки більше оновлюється штучних споруд?

У нас близько 1,4 тис. штучних споруд лише на дорогах державного значення, які в аварійному та передаварійному стані. Ми нарощуватимемо темп ремонту, оскільки необхідно запобігти, наприклад, повному руйнуванню мостів.

Якщо порівняти з попередніми роками, то ми побачимо, що інколи ремонтували та будували п’ять-десять штучних споруд на рік. Коли ми вийшли на цифру 100, виявилося, що суміжні галузі не готові до такого попиту.

Тобто вони можуть виробляти необхідну кількість арматури, металу тощо. Проте в піковий період у них не було необхідних запасів, щоб задовольнити попит.