У Феофанії виділили окремий корпус для хворих на коронавірус

Медичний заклад Феофанія, що знаходиться у Києві, з середини вересня приймає хворих на коронавірус.

Для цього у клініці виділили окрему будівлю та переобладнали її спеціально для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Феофанію додали до списку установ, що надають таке лікування, з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчить відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я України №2081.

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Спеціалісти лікарні Феофанія пройшли навчання – заклад отримав кваліфікацію.

– Для лікування хворих на коронавірус у Феофанії виділили окремий корпус. Крім того, його забезпечили необхідним устаткуванням, – розповіла Юлія Соколовська – керівник Офісу президента.

Вона підкреслила, що медики надаватимуть допомогу пацієнтам з важким і вкрай важким перебігом захворювання.

Умови для госпіталізації хворих до стаціонару

Міністерство охорони здоров’я України озвучило критерії, за якими хворих на коронавірус лікуватимуть у медичних закладах.

Серед пунктів: підвищена частота дихання, наявність інших серйозних захворювань, порушення свідомості. Ознайомтеся з рештою критеріїв для госпіталізації на Фактах ICTV.