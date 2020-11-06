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Факти / Україна / Політика

Україна планує за 2,5 роки перевести всі держпослуги в онлайн – Федоров

Україні планує через два з половиною роки перевести всі державні послуги в режим онлайн. Крім того, у планах цифровізація ключових державних процесів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі з очільником світової корпорації Microsoft Бредом Смітом.

Разом з президентом України Володимиром Зеленським у форматі відеозв’язку вони обговорили угоду про співпрацю. Сторони підписали її цього року.

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Керівник Microsoft схвалив впровадження цифрових документів в Україні.

– Такі кроки можуть стимулювати нас вкладати в Україну додаткові інвестиції,-  додав він.

Також Бред Сміт оголосив про впровадження в Україні Azure Expansion Program – програми інновацій на базі хмарних технологій.

Електронні вибори в Україні

Під час розмови з президентом цифрового гіганта Microsoft Володимир Зеленський обговорив ідею запровадити в Україні електронне голосування.

Глава держави має намір реалізувати таку ініціативу до кінця терміну своїх повноважень.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Офіс президента

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