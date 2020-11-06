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Факти / Україна / Політика

Україна та Угорщина владнали конфлікт і “перегорнули сторінку” – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як спілкується зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Заявив, що йому вдалось домовитись з угорською стороною “перегорнути сторінку” після втручання Угорщини в українські вибори.

Кулеба написав повідомлення очільнику МЗС Угорщини після того, як Сійярто захворів на коронавірус. Угорський міністр зателефонував своєму українському колезі.

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– Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами, – розповів Кулеба.

Обоє міністрів погодилися, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог.

– Немає альтернативи добросусідству  українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому, – зазначив Кулеба.

Про смс-телефонну дипломатію

Моя формула роботи проста: я за конструктив. Мені подобається вирішувати проблеми без…

Опубліковано Dmytro Kuleba Пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

Конфлікт з Угорщиною

26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом угорським посадовцям через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.

Вони закликали громадян голосувати за політичну партію угорського походження – Партію угорців України.

Політична агітація, ініційована іноземцями, суперечить ст. 60 закону України про місцеві вибори.

Джерело: Дмитро Кулеба

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