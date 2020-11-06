Український підприємець, засновник холдингу MS Capital

Максим Шкіль народився 19 серпня 1983 року у Львові. Закінчив Львівську академічну гімназію, має три вищі освіти та ступінь кандидата юридичних наук.

Кар’єра

Максим Шкіль почав кар’єру ще в студентські роки, на заводі мінеральних вод, де пройшов шлях від початкових позицій до директора з продажу, збільшивши реалізацію продукції в десятки разів.

Отримавши цінний досвід, Максим Шкіль вирішив організувати власний бізнес та в 2006 році спільно з партнерами заснував підприємство з видобутку, переробки та продажу граніту.

У 2011 році бізнесмен створив Першу логістичну компанію, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях залізничним транспортом.

На сьогодні компанія є одним з лідерів ринку перевезення зернових культур, управляє власним та орендованим парком з більш як 1 500 вагонів, а загальний обсяг інвестицій в новий рухомий склад в 2018-2020 роки перевищив $40 млн.

У 2016 році Максим Шкіль відкрив найбільший в Україні дилерський центр Audi – Audi Центр Одеса Юг, який став єдиним, що працює в концепції Audi Sport в країні.

У тому ж році підприємець разом з німецькими партнерами заснував групу компаній Автострада, яка спеціалізується на будівництві та капітальному ремонті доріг і мостів.

Підприємство володіє більше 1 000 одиницями дорожньо-будівельної техніки від провідних світових виробників, понад 25 виробничими базами і є одним з лідерів дорожнього будівництва України.

У 2019 році з метою побудови централізованої системи управління та інвестування Максим Шкіль об’єднує всі бізнеси в холдинг MS Capital.

У 2020 році холдинг засновує Прилуцьку аграрну компанію та інвестує 160 млн грн у покупку елеватора та корпоративних прав компанії Курс-Агро, земельний банк якого становить близько 5 тис. га в межах Полтавської та Чернігівської областей.

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Громадська та благодійна діяльність

Максим Шкіль вже більше 10 років займається благодійністю. У 2011 році бізнесмен заснував Благодійний фонд Максима Шкіля, який реалізує різні соціальні проекти. Основною спеціалізацією фонду є допомога дітям, позбавлених батьківського піклування.

Організація фінансується з власних коштів мецената та за роки діяльності надала допомогу понад 10 тис. сімей.

У 2020 році в рамках боротьби з COVID-19 з ініціативи підприємця було придбано та передано обласним лікарням шість апаратів штучної вентиляції легенів, медичне обладнання та спецкостюми на суму близько 20 млн грн.

Крім благодійності бізнесмен активно займається громадською діяльністю. Він бере участь у роботі бізнес-асоціацій та інших об’єднань, які розвивають інфраструктурні проекти.

Зокрема, Максим Шкіль очолює комітет з питань інфраструктури Федерації роботодавців України, а також обіймає посаду віце-президента Національної асоціації дорожників України.

Сім’я та інтереси

Максим Шкіль одружений, виховує двох дочок. Серед спортивних захоплень бізнесмена тренування з боксу та кроссфіту.

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