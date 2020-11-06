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Факти / Україна

Усі регіони мають підготуватися до розгортання мобільних госпіталів – Шмигаль

Для хворих на коронавірус в Україні є 42 тис. ліжок, ще 23 тис. – у резерві. Водночас місцева влада регіонів має підготувати місця для розгортання додаткових госпіталів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 6 листопада заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– ОДА мають підготувати додаткові приміщення. Це можуть бути спорткомплекси, виставкові зали, які мають бути обладнані всім необхідним, – уточнив Денис Шмигаль.

Читайте: Запровадження карантину вихідного дня в Україні обговорюється – Шмигаль

Це превентивні заходи на випадок, якщо у лікарнях не вистачатиме місць для пацієнтів, додав спікер.

Ситуація з ліжками для хворих на Covid-19 в Україні

Через заповненість лікарень хворими на коронавірус в Україні можуть сортувати та вибірково лікувати пацієнтів.

Про це заявляв очільник МОЗ Максим Степанов.

Це пов’язано з тим, що в української системи охорони здоров’я є межа можливостей, і якщо її перетнути, лікарі будуть не в змозі допомогти усім.

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