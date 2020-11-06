Верховна Рада розгляне законопроект президента Володимира Зеленського №4288 Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства наступного пленарного тижня. Засідання заплановано на 17-20 листопада.

Про це повідомив глава фракції Слуга Народу Олександр Корнієнко. Він стверджує, що багато народних депутатів підтримують проект закону.

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– Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроекту президента №4288 про розпуск суддів Конституційного суду. За процедурою ми зможемо це зробити тільки на наступному пленарному тижні, – сказав Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що чиновники, які підтримують законопроект, намагаються переконати своїх колег у тому, що цей документ важливий для всієї України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про відновлення довіри до конституційної судової системи, в якому пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду і оголосити його постанову про е-декларації недійсною.

Рішення Конституційного суду

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. НАЗК закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно. Це рішення викликало критику у суспільстві.

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