Поліція бере під свою охорону офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні. Про рішення повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко після того, як у Харкові обстріляли консульство Азербайджану.

Він зазначив, що поліція зробить все, щоб затримати причетних до цього злочину і не допустити міжетнічних конфліктів на території України.

– Усі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного, – сказав Клименко.

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В ніч на 7 листопада у Харкові обстріляли консульство Азербайджану. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.