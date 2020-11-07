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Факти / Україна

Сонячно та без опадів: погода в Україні на 7 листопада (КАРТА)

Погода в Україні у суботу, 7 листопада, буде сонячною та без опадів, на заході прогнозують тумани.

Температура повітря вдень прогріється до +12°.

Найтепліше вдягатися доведеться мешканцям Київщини, тут стовпчики термометрів опустяться до +9°… +11°.

Найтепліше буде у низці областей півдня, центру та південного сходу – +12°…+14°.

Вітер у всіх областях синоптики очікують північно-західний: його швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.

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Погода на 7 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Якою буде погода восени і взимку

Українцям не слід очікувати на сувору осінь та зиму, заявила  начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, ймовірність того, що погода взимку буде дуже морозною, становить менше 10%.

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