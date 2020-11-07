Погода на 7 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у суботу, 7 листопада, буде сонячною та без опадів, на заході прогнозують тумани.

Температура повітря вдень прогріється до +12°.

Найтепліше вдягатися доведеться мешканцям Київщини, тут стовпчики термометрів опустяться до +9°… +11°.

Найтепліше буде у низці областей півдня, центру та південного сходу – +12°…+14°.

Вітер у всіх областях синоптики очікують північно-західний: його швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.

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Якою буде погода восени і взимку

Українцям не слід очікувати на сувору осінь та зиму, заявила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, ймовірність того, що погода взимку буде дуже морозною, становить менше 10%.