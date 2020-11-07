Україна зможе повністю відновити контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях.

Впевненість у цьому висловив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Луганську область.

– Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні.

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Також глава держави зазначив, що на кордоні не має бути жодного слабкого місця. За його словами, державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Оскільки це стратегічне питання для національної безпеки нашої країни. Тому Володимир Зеленський переконаний, що потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами.

Напередодні Володимир Зеленський допустив проведення виборів на окупованому Донбасі навесні 2021 року. Однак перед цим необхідне звільнення територій та створення безпечних умов.

Крім того, президент переконаний, що найголовніше наразі – це деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори.