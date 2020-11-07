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Факти / Україна / Суспільство

Вперше кількість хворих Covid-19 перевищила позначку у 10 тис. випадків за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих 316 дітей та 519 медпрацівників.

До лікарень госпіталізовано 1 470 осіб. За останню добу померло 187 хворих, одужало – 8 685 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), Києві (854) та  Житомирській області (602).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус по регіонах:

  • Київ — 43 229 (+854);
  • Вінницька обл — 12 216 (+293);
  • Волинська обл — 15 795 (+482);
  • Дніпропетровська обл — 17 446 (+432);
  • Донецька обл — 13 546 (+418);
  • Житомирська обл — 17 791 (+602);
  • Закарпатська обл — 16 670 (+402);
  • Запорізька обл — 12 734 (+538);
  • Івано-Франківська обл — 23 561 (+529);
  • Київська обл — 19 274 (+511);
  • Кіровоградська обл — 3 018 (+127);
  • Луганська обл — 4 345 (+131);
  • Львівська обл — 32 982 (+557);
  • Миколаївська обл — 9 949 (+344);
  • Одеська обл — 27 894 (+502);
  • Полтавська обл — 11 699 (+362);
  • Рівненська обл — 21 403 (+377);
  • Сумська обл — 14 103 (+468);
  • Тернопільська обл — 21 907 (+199);
  • Харківська обл — 42 139 (+1008);
  • Херсонська обл — 5 249 (+222);
  • Хмельницька обл — 19 017 (+579);
  • Черкаська обл — 10 461 (+169);
  • Чернівецька обл — 24 559 (+480);
  • Чернігівська обл — 9 947 (+160).

Коронавірус 6 листопада

6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 українців. За добу зафіксували 9 721 новий випадок, з них захворіло – 304 дитини та 468 медпрацівників.

Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Найбільшу кількість нових випадків підтвердили у Харківській та Житомирській областях.

Джерело: РНБО

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