Українська влада не виключає, що на адмінмежі Криму з Херсонською областю можуть з’явитися гуманітарні табори.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи погіршення ситуації із поширенням коронавірусу та дефіцитом ліків на окупованому півострові.

Такі гуманітарні табори, зокрема, можуть бути обладнані аптечними кіосками, додав Резніков.

– Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей, – додав віце-прем`єр-міністр.

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Статистика коронавірусу в Криму

Станом на 8 листопада в Криму зафіксовано 13 914 випадків інфікування коронавірусом та 256 летальних випадків.

За минулу добу стало відомо про зараження ще 250 мешканців півострова, повідомила Кримська правозахисна група.

Правозахисники заявляють, що окупанти приховують справжню кількість смертей.