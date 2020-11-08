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Факти / Україна

За добу 9 397 нових випадків: в Україні зберігається негативна динаміка Covid-19

Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні зафіксували 460 331 випадок коронавірусу.

За останню добу виявили ще 9 397 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 8 450 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 138.

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За час пандемії в Україні 206 866 пацієнтів одужали, 2 637 – за останню добу.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області, Києві, на Запоріжжі та Київщині.

Коронавірус в регіонах:

  • м. Київ – 44 172 випадки;
  • Вінницька область – 12 420 випадків;
  • Волинська область – 16 105 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
  • Донецька область – 13 907 випадків;
  • Житомирська область – 18 334 випадки;
  • Закарпатська область – 16 932 випадки;
  • Запорізька область – 13 422 випадки;
  • Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
  • Київська область – 19 820 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 092 випадки;
  • Луганська область – 4 450 випадків;
  • Львівська область – 33 283 випадки;
  • Миколаївська область – 10 240 випадків;
  • Одеська область – 28 265 випадків;
  • Полтавська область – 11 944 випадки;
  • Рівненська область – 21 770 випадків;
  • Сумська область – 14 486 випадків;
  • Тернопільська область – 22 040 випадків;
  • Харківська область – 43 213 випадків;
  • Херсонська область – 5 441 випадок;
  • Хмельницька область – 19 493 випадки;
  • Черкаська область – 10 618 випадків;
  • Чернівецька область – 25 016 випадків;
  • Чернігівська область – 10 054 випадки.

Covid-антирекорд в Україні

У суботу, 7 листопада, коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості осіб – 10 746.

Це найвищий показник виявлення Covid-19 за добу.

Було проведено 82 327 тестувань на виявлення коронавірусу, що є стандартною кількістю в Україні протягом останніх тижнів.

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