Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні зафіксували 460 331 випадок коронавірусу.
За останню добу виявили ще 9 397 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 8 450 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 138.
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За час пандемії в Україні 206 866 пацієнтів одужали, 2 637 – за останню добу.
Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області, Києві, на Запоріжжі та Київщині.
Коронавірус в регіонах:
- м. Київ – 44 172 випадки;
- Вінницька область – 12 420 випадків;
- Волинська область – 16 105 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
- Донецька область – 13 907 випадків;
- Житомирська область – 18 334 випадки;
- Закарпатська область – 16 932 випадки;
- Запорізька область – 13 422 випадки;
- Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
- Київська область – 19 820 випадків;
- Кіровоградська область – 3 092 випадки;
- Луганська область – 4 450 випадків;
- Львівська область – 33 283 випадки;
- Миколаївська область – 10 240 випадків;
- Одеська область – 28 265 випадків;
- Полтавська область – 11 944 випадки;
- Рівненська область – 21 770 випадків;
- Сумська область – 14 486 випадків;
- Тернопільська область – 22 040 випадків;
- Харківська область – 43 213 випадків;
- Херсонська область – 5 441 випадок;
- Хмельницька область – 19 493 випадки;
- Черкаська область – 10 618 випадків;
- Чернівецька область – 25 016 випадків;
- Чернігівська область – 10 054 випадки.
Covid-антирекорд в Україні
У суботу, 7 листопада, коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості осіб – 10 746.
Це найвищий показник виявлення Covid-19 за добу.
Було проведено 82 327 тестувань на виявлення коронавірусу, що є стандартною кількістю в Україні протягом останніх тижнів.