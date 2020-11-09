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Факти / Україна

8 687 нових випадків: в Україні різко знизився добовий приріст Covid-19

Станом на 9 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 469 018 громадян країни.

За добу – 8 687 нових випадків, з них – 350 дітей та 321 медпрацівник.

За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.

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За добу до лікарень України госпіталізували 1,1 тис. людей. За час пандемії в країні провели понад 3,6 млн тестів методом ПЛР.

Найбільше нових випадків фахівці виявили у Харківській (717), Запорізькій (683) та Житомирській областях, а також у Києві – 748.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 12 566 випадків;
  • Волинська область – 16 436 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
  • Донецька область – 14 190 випадків;
  • Житомирська область – 18 970 випадків;
  • Закарпатська область – 17 192 випадки;
  • Запорізька область – 14 105 випадків;
  • Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
  • Київська область – 20 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 142 випадки;
  • Луганська область – 4 539 випадків;
  • Львівська область – 33 754 випадки;
  • Миколаївська область – 10 559 випадків;
  • Одеська область – 28 728 випадків;
  • Полтавська область – 12 204 випадки;
  • Рівненська область – 22 140 випадків;
  • Сумська область – 14 863 випадки;
  • Тернопільська область – 22 216 випадків;
  • Харківська область – 43 930 випадків;
  • Херсонська область – 5 558 випадків;
  • Хмельницька область – 19 839 випадків;
  • Черкаська область – 10 723 випадки;
  • Чернівецька область – 25 411 випадків;
  • Чернігівська область – 10 164 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 листопада, в країні зафіксували 460 331 випадок захворювання.

Добовий приріст у цей день склав – 9 397 інфікованих Covid-19.

Померло від коронавірусу 8 450 осіб, одужати вдалося 206 866 пацієнтам.

Фото: Dreamstime

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