Станом на 9 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 469 018 громадян країни.

За добу – 8 687 нових випадків, з них – 350 дітей та 321 медпрацівник.

За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.

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За добу до лікарень України госпіталізували 1,1 тис. людей. За час пандемії в країні провели понад 3,6 млн тестів методом ПЛР.

Найбільше нових випадків фахівці виявили у Харківській (717), Запорізькій (683) та Житомирській областях, а також у Києві – 748.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 12 566 випадків;

Волинська область – 16 436 випадків;

Дніпропетровська область – 17 965 випадків;

Донецька область – 14 190 випадків;

Житомирська область – 18 970 випадків;

Закарпатська область – 17 192 випадки;

Запорізька область – 14 105 випадків;

Івано-Франківська область – 24 494 випадки;

Київська область – 20 410 випадків;

Кіровоградська область – 3 142 випадки;

Луганська область – 4 539 випадків;

Львівська область – 33 754 випадки;

Миколаївська область – 10 559 випадків;

Одеська область – 28 728 випадків;

Полтавська область – 12 204 випадки;

Рівненська область – 22 140 випадків;

Сумська область – 14 863 випадки;

Тернопільська область – 22 216 випадків;

Харківська область – 43 930 випадків;

Херсонська область – 5 558 випадків;

Хмельницька область – 19 839 випадків;

Черкаська область – 10 723 випадки;

Чернівецька область – 25 411 випадків;

Чернігівська область – 10 164 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 листопада, в країні зафіксували 460 331 випадок захворювання.

Добовий приріст у цей день склав – 9 397 інфікованих Covid-19.

Померло від коронавірусу 8 450 осіб, одужати вдалося 206 866 пацієнтам.