Станом на 9 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 469 018 громадян країни.
За добу – 8 687 нових випадків, з них – 350 дітей та 321 медпрацівник.
За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.
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За добу до лікарень України госпіталізували 1,1 тис. людей. За час пандемії в країні провели понад 3,6 млн тестів методом ПЛР.
Найбільше нових випадків фахівці виявили у Харківській (717), Запорізькій (683) та Житомирській областях, а також у Києві – 748.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 12 566 випадків;
- Волинська область – 16 436 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
- Донецька область – 14 190 випадків;
- Житомирська область – 18 970 випадків;
- Закарпатська область – 17 192 випадки;
- Запорізька область – 14 105 випадків;
- Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
- Київська область – 20 410 випадків;
- Кіровоградська область – 3 142 випадки;
- Луганська область – 4 539 випадків;
- Львівська область – 33 754 випадки;
- Миколаївська область – 10 559 випадків;
- Одеська область – 28 728 випадків;
- Полтавська область – 12 204 випадки;
- Рівненська область – 22 140 випадків;
- Сумська область – 14 863 випадки;
- Тернопільська область – 22 216 випадків;
- Харківська область – 43 930 випадків;
- Херсонська область – 5 558 випадків;
- Хмельницька область – 19 839 випадків;
- Черкаська область – 10 723 випадки;
- Чернівецька область – 25 411 випадків;
- Чернігівська область – 10 164 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 8 листопада, в країні зафіксували 460 331 випадок захворювання.
Добовий приріст у цей день склав – 9 397 інфікованих Covid-19.
Померло від коронавірусу 8 450 осіб, одужати вдалося 206 866 пацієнтам.