В Україні з початку карантину у три з половиною рази зросло вживання антибіотиків. Про таку тенденцію повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов. Водночас він закликав не займатися самолікуванням і не купувати такі препарати самостійно.
Коли варто купувати та вживати антибіотики, особливо під час поширення коронавірусу та грипу, Фактам ICTV розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України, лікар-практик Іван Сорока.
Коли треба вживати антибіотики
Антибіотики – це група препаратів, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій. Їх вживати необхідно лише тоді, коли нездужання спровокували небезпечні бактерії.
– Якщо немає бактеріального компоненту, вживання антибіотиків не має сенсу. Проти вірусів вони не діють, – розповів Іван Сорока.
Окрім того, що вони не принесуть користі, ще й шкоди можуть завдати, адже часто це досить сильні препарати, вживання яких не минає безслідно для організму.
– Самостійно купувати не треба і не варто займатися самолікуванням. У нас антибіотики мають відпускатися лише за рецептом.
Треба створити умови, аби такі препарати відпускалися лише за рецептом. А ті аптеки, які відпускають препарати без рецепта, мають втрачати ліцензії, – додає лікар.
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Антибіотики під час коронавірусу
Захворювання на коронавірус викликає вірус SARS-CoV-2. Тобто антибіотики проти вірусу неефективні.
– У більшості випадків застосування антибіотиків для лікування коронавірусної інфекції непотрібне, – коментує Іван Сорока.
Водночас препарати можуть застосовуватися, однак лише тоді, коли є вірусно-бактеріальні асоціації.
– Якщо під час Covid-19 є інші вірусно-бактеріальні компоненти, у цій ситуації доцільне використання противірусних і антибактеріальних засобів.
Коли у пацієнта додатково є, наприклад, хронічний бронхіт або хронічний тонзиліт, стрептококові, стафілококові захворювання, – ділиться фахівець.
Антибіотики під час грипу
Така ж ситуація і з грипом, який також є вірусним захворюванням.
– Немає потреби вживати антибіотики. Лише тоді, коли є ускладнення, пов’язані з бактеріальним компонентом. Вони визначаються лікарем шляхом лабораторних, клінічних та інструментальних методів досліджень, – пояснює Іван Сорока.
Що варто вживати
У період, коли циркулюють вірус грипу та коронавірус, є препарати, які можуть покращити імунну систему, зробити її витривалішою та більш стійкою до них.
– Ці препарати можуть допомогти імунній системі працювати правильно, – додає лікар.
Водночас проти вірусних захворювань традиційно використовується специфічна противірусна терапія. І якщо у ситуації з грипом є дієві препарати, то з коронавірусом – фахівці поки шукають ефективне лікування.
Але у будь-якому разі під час появи перших симптомів варто звертатися до лікаря, який визначить їх причини і призначить адекватне та ефективне лікування.
Відпуск антибіотиків в Україні
Нині відпуск антибіотиків в Україні відбувається у вільній формі. Через це у МОЗ анонсували зміни, згідно з якими ці лікарські препарати хочуть дозволити відпускати лише за рецептом.
Поки у планах зробити це з 2022 року.
Детальніше про відпуск антибіотиків в Україні читайте на Фактах ICTV.
Людмила Грубнік