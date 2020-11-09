В Україні з початку карантину у три з половиною рази зросло вживання антибіотиків. Про таку тенденцію повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов. Водночас він закликав не займатися самолікуванням і не купувати такі препарати самостійно.

Коли варто купувати та вживати антибіотики, особливо під час поширення коронавірусу та грипу, Фактам ICTV розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України, лікар-практик Іван Сорока.

Коли треба вживати антибіотики

Антибіотики – це група препаратів, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій. Їх вживати необхідно лише тоді, коли нездужання спровокували небезпечні бактерії.

– Якщо немає бактеріального компоненту, вживання антибіотиків не має сенсу. Проти вірусів вони не діють, – розповів Іван Сорока.

Окрім того, що вони не принесуть користі, ще й шкоди можуть завдати, адже часто це досить сильні препарати, вживання яких не минає безслідно для організму.

– Самостійно купувати не треба і не варто займатися самолікуванням. У нас антибіотики мають відпускатися лише за рецептом. Треба створити умови, аби такі препарати відпускалися лише за рецептом. А ті аптеки, які відпускають препарати без рецепта, мають втрачати ліцензії, – додає лікар.

Читайте: Чи допомагають антибіотики від коронавірусу – відповідь Комаровського

Антибіотики під час коронавірусу

Захворювання на коронавірус викликає вірус SARS-CoV-2. Тобто антибіотики проти вірусу неефективні.

– У більшості випадків застосування антибіотиків для лікування коронавірусної інфекції непотрібне, – коментує Іван Сорока.

Водночас препарати можуть застосовуватися, однак лише тоді, коли є вірусно-бактеріальні асоціації.

– Якщо під час Covid-19 є інші вірусно-бактеріальні компоненти, у цій ситуації доцільне використання противірусних і антибактеріальних засобів. Коли у пацієнта додатково є, наприклад, хронічний бронхіт або хронічний тонзиліт, стрептококові, стафілококові захворювання, – ділиться фахівець.

Антибіотики під час грипу

Така ж ситуація і з грипом, який також є вірусним захворюванням.

– Немає потреби вживати антибіотики. Лише тоді, коли є ускладнення, пов’язані з бактеріальним компонентом. Вони визначаються лікарем шляхом лабораторних, клінічних та інструментальних методів досліджень, – пояснює Іван Сорока.

Що варто вживати

У період, коли циркулюють вірус грипу та коронавірус, є препарати, які можуть покращити імунну систему, зробити її витривалішою та більш стійкою до них.

– Ці препарати можуть допомогти імунній системі працювати правильно, – додає лікар.

Водночас проти вірусних захворювань традиційно використовується специфічна противірусна терапія. І якщо у ситуації з грипом є дієві препарати, то з коронавірусом – фахівці поки шукають ефективне лікування.

Але у будь-якому разі під час появи перших симптомів варто звертатися до лікаря, який визначить їх причини і призначить адекватне та ефективне лікування.

Відпуск антибіотиків в Україні

Нині відпуск антибіотиків в Україні відбувається у вільній формі. Через це у МОЗ анонсували зміни, згідно з якими ці лікарські препарати хочуть дозволити відпускати лише за рецептом.

Поки у планах зробити це з 2022 року.

Детальніше про відпуск антибіотиків в Україні читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік