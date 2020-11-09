Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за попередній тиждень, з 2 до 8 листопада, до медзакладів госпіталізували на 2 тис. пацієнтів із коронавірусом більше, ніж тижнем раніше.

Загалом за останній тиждень до лікарень потрапили 9,234 тис. хворих. Загалом у медичних закладах з коронавірусом перебувають 28 тис. осіб.

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– За тиждень виявили та підтвердили Covid-19 у 66,824 тис. людей, що на 13,5 тис. більше, ніж за попередній тиждень. Кількість ПЛР-тестів ми збільшили майже на 8 тис. за тиждень. Напружена ситуація з тестуванням залишається у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях, – зазначив Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 листопада в Україні виявили 8 687 нових випадків коронавірусу. За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.

Найбільше нових випадків фахівці виявили у Києві – 748, Харківській області – 717 та Запорізькій – 683.