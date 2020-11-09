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Факти / Україна / Політика

Був звичайний день, президент почувався добре: Мендель про Covid-19 у Зеленського

Про коронавірус у президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака стало відомо надвечір. До того глава держави почувався добре і був у доброму гуморі.

Про це повідомила його прес-секретар Юлія Мендель.

– Сьогодні був звичайний день, президент проводив селекторну нараду – звісно, навколо нього було небагато людей. Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль, у нього і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає.

Також вона зазначила, що наразі Володимир Зеленський активно вживає вітаміни і перебуває під наглядом лікарів.

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Водночас Юлія Мендель додала, що сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести на коронавірус. Результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує.

Вона ж тест поки не здавала, оскільки на вихідних отримала негативний результат.

Коронавірус у Володимира Зеленського діагностували 9 листопада. Глава держави йде на самоізоляцію і працюватиме дистанційно з дому.

Також на дистанційний формат роботи переходить глава Офісу президента Андрій Єрмак, у якого підтвердили Covid-19.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Офіс президента

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