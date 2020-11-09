У Києві вже визначилися, де можна розмістити шпиталі для хворих на коронавірус – це Палац спорту, Національний експоцентр України або ж Виставковий центр.

У Палаці спорту реально розмістити 140 ліжок, проте нині тут ярмарок, і продавці негативно сприймають таку ідею.

У Міністерстві молоді та спорту, якому він підпорядкований, кажуть, що нараду з медиками вже провели, проте робочі групи поки лише вивчають можливості кожного спортивного майданчика і час, необхідний на облаштування лікарні.

Експоцентр виглядає ледь не ідеальним місцем для мобільного шпиталю, але насправді тут фактично немає вільних приміщень. Є лише одна будівля на тисячу квадратів, але вона без вентиляції та опалення.

Тому можуть запропонувати хіба що гектари полів – під наметовий шпиталь.

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Насправді, за словами експертів, знайти місце – це найпростіше. Набагато складніше підвести кисень, запустити обладнання і залучити сотні лікарів та медсестер.

Терміни запуску та вартість мобільних шпиталів чиновники ще обговорюють. Як альтернативу Палацу спорту розглядають навіть Феофанію, де лікують чиновників та депутатів.

Заповненість лікарень хворими на коронавірус

Станом на 9 листопада у лікарнях восьми областей ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%. Лідером є Полтавська область – пацієнти зайняли понад 90% місць. Середній показник по країні – 62,4%.

В Україні стартував другий етап реагування на поширення коронавірусу, тобто МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок, на третьому розгортатимуть тимчасові шпиталів в пристосованих приміщеннях.