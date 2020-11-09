PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар різко здешевшав після вихідних: курс валют на 9 листопада

Курс гривні станом на 9 листопада здорожчав на 22 копійки.

Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,13 грн/1$.

Курс євро також впав на 15 копійок – до 33,42 грн/1€.

Курс валют на 9 листопада:

  • $1 – 28,1375 грн;
  • €1 – 33,4245 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3931 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6197 грн.

Читайте: Без паніки: чи зросте курс долара в Україні через вибори у США

Курс валют НБУ на 9 листопада 2020 на Україні

Прогноз курсу долара в листопаді

У листопаді експерти прогнозують напружену ситуацію на валютному ринку України.

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка