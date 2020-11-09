Курс валют НБУ на 9 листопада 2020 на Україні

Курс гривні станом на 9 листопада здорожчав на 22 копійки.
Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,13 грн/1$.
Курс євро також впав на 15 копійок – до 33,42 грн/1€.
Курс валют на 9 листопада:
- $1 – 28,1375 грн;
- €1 – 33,4245 грн;
- 1 польський злотий – 7,3931 грн;
- 10 російських рублів – 3,6197 грн.
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Прогноз курсу долара в листопаді
У листопаді експерти прогнозують напружену ситуацію на валютному ринку України.
Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.