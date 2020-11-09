9 листопада Україна пише 20-й, ювілейний, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Цю акцію традиційно проводять щороку в День української писемності та мови, починаючи з 2000 року. Мета такого флешмобу — об’єднати українців довкола державної мови.

Диктант пройшов о 9.15-9.30 на Українському радіо, а також транслювався на сторінці Українського радіо та корпоративній сторінці Суспільного мовлення у Facebook та на YouTube.

Де шукати повний текст

Повний текст радіодиктанту розмістять на сайті Українського радіо 11 листопада. Результати радіодиктанту оголосять упродовж 1−2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Ті, хто надіслав текст на перевірку і переміг, може розраховувати на призи: книжки, запрошення, екскурсії.

Читайте: День української писемності та мови: привітання у листівках

Запис диктанту доступний і зараз, адже готову роботу можна надіслати протягом доби на адресу Українського радіо.

День української мови та писемності

Дату 9 листопада для Дня української мови та писемності обрали неспроста адже за православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

День встановлений указом президента України 6 листопада 1997 року.