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Факти / Україна

Глава Мінфіну Сергій Марченко підхопив коронавірус

На коронавірус захворів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила нардеп Ірина Верещук.

Про це заявила у коментарі організації АвтоЄвроСила.

Сьогодні тестування підтвердило наявність вірусу також у президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Читайте: Занадто “позитивні” новини: Єрмак захворів на коронавірус

Коронавірус у Зеленського та Єрмака

9 листопада Covid-19 майже одночасно підтвердився у президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака.

Глава держави почувається добре і продовжить виконувати свої обов’язки дистанційно на самоізоляції.

А Єрмак у соцмережі підтвердив, що отримав позитивний ПЛР-тесть на коронавірус. Він також почувається задовільно і перебуватиме на самоізоляції.

Фото: Dreamstime

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