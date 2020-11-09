На коронавірус захворів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила нардеп Ірина Верещук.

Про це заявила у коментарі організації АвтоЄвроСила.

Сьогодні тестування підтвердило наявність вірусу також у президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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Коронавірус у Зеленського та Єрмака

9 листопада Covid-19 майже одночасно підтвердився у президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака.

Глава держави почувається добре і продовжить виконувати свої обов’язки дистанційно на самоізоляції.

А Єрмак у соцмережі підтвердив, що отримав позитивний ПЛР-тесть на коронавірус. Він також почувається задовільно і перебуватиме на самоізоляції.