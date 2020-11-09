Коли можна припиняти самоізоляцію після Covid-19: МОЗ озвучив критерії

Людина, яка перехворіла на коронавірус, може припиняти самоізоляцію і бути безпечною для інших громадян у чітко визначені терміни.

Про це під час брифінгу 9 листопада заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Коли можна завершувати самоізоляцію:

відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;

відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня з дати взяття матеріалу за умови позитивного результату на коронавірус методом ПЛР;

відсутність клінічних проявів ГРВІ за умови отримання одного результату тестування методом ПЛР.

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– Якщо у вас, наприклад, 1 листопада з’явилися симптоми ГРВІ, ви не робили ПЛР-тестування, але перебували вдома. Якщо 10 листопада у вас уже немає симптомів, то через три дні, 13 листопада, ви можете припиняти самоізоляцію, – уточнив Максим Степанов.

Те ж саме і з тестом: якщо через 10 днів немає симптомів, то ще через три – можна припиняти самоізоляцію.

Якщо є бажання чи необхідність зробити повторний тест на коронавірус, то його треба робити не раніше, ніж через 10 днів з дати появи симптомів чи першого тестування з позитивним результатом.

Що таке самоізоляція

Самоізоляція, обмеження контактів хворої на коронавірус людини, є ефективним методом боротьби із захворюванням.

Через пандемію є чіткий перелік категорій людей, хто має перебувати на ній.

Детальніше про правила самоізоляції в Україні читайте на Фактах ICTV.