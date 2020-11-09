Протести під Конституційним судом та блокада трибуни в парламенті. Такого рівня напруги в українській політиці давно не було. КСУ своїм скандальним рішенням фактично поклав на лопатки українську владу. Адже чиновники можуть тепер не показувати власні статки, робота антикорупційних органів заблокована. Але у ЄС такі дії не оцінили.

– Євросоюз просто обурений рішенням Конституційного суду щодо декларацій чиновників і подальша співпраця залежатиме від швидкої реакції влади України, – стверджує постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер.

До того ж оскарженню рішення Конституційного суду не підлягають, що стало для української влади глухим кутом. Найоптимальніший вихід із нього – добровільна відставка всіх суддів. Заради цього у Раді навіть підписи збирали. Але звільнятись самостійно ніхто не збирається.

А Президент України Володимир Зеленський взагалі пропонує перезавантажити весь склад КСУ, а його рішення про декларації визнати нікчемним. Законопроект про це він вже надіслав до Верховної Ради. Проте фахівці сумніваються у законності таких дій, та й у Раді закон Зеленського все ж забуксував.

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Там готові були підтримати швидше ініціативу спікера – про тимчасове відновлення в законодавстві норм щодо декларування, скасованих Конституційним судом. Проте голосування раптом заблокувалося через Олександра Дубінського, який подав альтернативний закон. Зрештою, в Раді так і не визначилися: що ж робити з неслухняним судом?

КСУ все ще залишається вогнищем розколу всередині України, оскільки швидко загасити пожежу політики не змогли. Поки шукають вихід, криза в державі лише поглиблюється.

Окрім того, ініціативу президента про розпуск КСУ підтримують 75,3% українців. Про це йдеться в опитуванні онлайн-панелі Gradus.