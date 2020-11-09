Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 листопада у Києві зафіксували 748 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 44 920 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 875 стали летальними (8 смертей за останню добу).

Одужало за добу 170 киян, загалом 16 667.

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Захворіли:

401 жінка віком від 18 до 92 років;

278 чоловіків віком від 18 до 87 років;

34 дівчинки від 8 місяців до 17 років;

35 хлопчиків від 1 року до 17.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 130, у Дарницькому – 109 та 107 випадків в Оболонському районі.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: