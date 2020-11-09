МОЗ хоче розподілити 24 млн грн на пілотний проект з трансплантології

МОЗ ініціює перерозподіл 24 млн грн у рамках бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект із трансплантації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко під час брифінгу.

– Через збільшення кількості медичних закладів, які входять до пілотного проекту з трансплантації, і збільшення проведених трансплантацій, МОЗ виступило з ініціативою перерозподілу коштів 2020 року в сумі 24 млн грн на пілотний проект із трансплантації, – сказав заступник очільника МОЗ.

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Окрім того Іващенко повідомив, що міністерство опрацювало та погодило меморандум про взаємодію з благодійним фондом Український реєстр донорів кісткового мозку та громадською організацією iDonor. Цим меморандумом передбачається формування комунікаційної стратегії та взаємодії для популяризації донорства.

Трансплантологія в Україні

У серпні 2020 року в Україні вперше трансплантували підшлункову залозу. Операцію з пересадки органу від померлого донора зробили лікарі Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Окрім того, у Львові від донора трансплантували другу нирку та серце. Усі операції пройшли успішно.

Також після отримання лікарнями ліцензій на трансплантацію, хворі можуть самостійно обирати собі медичний заклад для проведення операції та зможуть зробити хірургічне втручання безкоштовно, оскільки держава покриває усі витрати.