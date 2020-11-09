Карантин на вихідні – у Раді виступили проти локдауну

У Верховній Раді виступили проти запровадження жорсткого карантину на вихідні.

– Сьогодні дізналися про те, що планується запровадити заборону на діяльність закладів культури під час карантину вихідного дня. Одразу з колегами-членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися до прем’єр-міністра зі зверненням-заявою, – заявила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

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За її словами, заборона роботу у вихідні – це автоматично мінус 50% від виторгу.

– А отже, левова частка закладів закриється, аби не платити зарплати та податки. Хоча, заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом із працівниками, – підкреслила Кравчук.

Вона додала, що також її непокоїть невизначеність щодо дати скасування карантину вихідного дня.

Крім того, Євгенія Кравчук наголосила, що нічні клуби за нинішніх умов не можуть працювати.

– Прошу Кабінет міністрів України ще раз зважити всі За та Проти та все-таки стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим та пропорційним, – зазначила нардеп.







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Карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, тобто з суботи 14 листопада. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

На вихідні продовжать працювати лише продуктові магазини і аптеки. Роботу транспорту також не обмежуватимуть. Все решта не працюватиме.

Джерело: Yevheniya Kravchuk