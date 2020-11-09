Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 9 листопада кількість хворих на Covid-19 у світі збільшилася на 56 862.

Всього за період пандемії зафіксовано 50 327 258 випадків. За останню добу зареєстровано 1 292 смертей, загалом 1 255 490 людей померли внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Водночас 32 972 156 пацієнтам вдалося вилікуватися, за добу одужали 82 355 осіб. Найбільше хворих зафіксовано у США, Індії та Бразилії.

Пандемія коронавірусу вийшла за межі надзвичайної ситуації

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія Covid-19 вийшла за межі надзичайної ситуації.

– Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації, але пандемія коронавірусу уже вийшла за її межі. Крім того, вона заважає боротися з іншими серйозними захворюваннями, – сказав він.

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З 9 листопада влада Португалії запроваджує режим надзвичайної ситуації через велику кількість захворювань. Для потругальців діятиме комендантська година, вийти за межі будинку можна буде тільки в окремих випадках.

В Угорщині закривають навчальні заклади, кафе та ресторани. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також не виключає посилення карантинних заходів у країні.

Протести через карантин вихідного дня

З 14 листопада в Україні можуть запровадити карантин вихідного дня. Він передбачає закриття торгових центрів та заборону проведення розважальних заходів. Заклади харчування можуть працювати тільки на виніс.

Через таке нововедення в Житомирі розпочалися акції протесту на захист малого бізнесу. Люди вимагають скасування карантину вихідного дня та закриття підприємств у червоній зоні.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 листопада кількість інфікованих в Україні збільшилася на 8 687. Загалом підтверджено 469 018 випадків.

За останню добу померло 115 пацієнтів, за весь період пандемії зафіксовано 8 565 смертей. 209 143 українців вилікувалися, за день одужало 2 277 осіб.

У восьми областях ліжка для хворих на коронавірус заповнені на понад 70%. Середній показник по Україні – 62,4%. За минулий тиждень до лікарень госпіталізували на 2 тис. більше пацієнтів, ніж тижнем раніше.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило критерії для припинення самоізоляції. Людина, яка перехворіла на коронавірус, може комунікувати з іншими у чітко визначені терміни.