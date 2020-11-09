У Києві невідома компанія відкрила мобільний пункт з тестування на коронавірус, але пропрацював він недовго.

Він розташовувався на проспекті Правди, 58.

Забирали біоматеріали у звичайному вагончику, за це брали 950 грн. Зразки відвозили до Вишгорода Київської області.

Читайте: У ВООЗ назвали єдиний достовірний метод діагностики Covid-19

Напередодні до мобільної лабораторії завітали правоохоронці, після чого її зачинили. Нині вона вже не працює.















Робили тест у вагончику: у Києві відкрили мобільний Covid-пункт / 4 фотографии

Лабораторії з тестування на коронавірус

В Україні відновили роботу понад 50 лабораторій для ПЛР-тестування на коронавірус. Зараз їх в країні 56, найближчим часом їхня кількість зросте до 68.

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за час пандемії їх профінансували на 1 млрд грн.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.