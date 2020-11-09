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Факти / Україна

Робили тест у вагончику: у Києві відкрили мобільний Covid-пункт

У Києві невідома компанія відкрила мобільний пункт з тестування на коронавірус, але пропрацював він недовго.

Він розташовувався на проспекті Правди, 58.

Забирали біоматеріали у звичайному вагончику, за це брали 950 грн. Зразки відвозили до Вишгорода Київської області.

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Напередодні до мобільної лабораторії завітали правоохоронці, після чого її зачинили. Нині вона вже не працює.

  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
Робили тест у вагончику: у Києві відкрили мобільний Covid-пункт / 4 фотографии

Лабораторії з тестування на коронавірус

В Україні відновили роботу понад 50 лабораторій для ПЛР-тестування на коронавірус. Зараз їх в країні 56, найближчим часом їхня кількість зросте до 68.

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за час пандемії їх профінансували на 1 млрд грн.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

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