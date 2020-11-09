Погода на 9 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 9 листопада, буде сонячною і без опадів.
В середньому в Україні стовпчики термометрів покажуть +9°…+10°.
На півдні та Закарпатті повітря прогріється сильніше, ніж на решті території країни – до +12°.
Вітер очікують північно-західний, його швидкість складе 3-8 м/сек.
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В Україні щодня буде все холодніше
10 листопада погода в Україні зміниться, похолодає до максимум +7°…+9°, на півдні до +11°.
Жителі Чернігівської області вже можуть готуватися до нічних заморозків у вівторок.
Ще через день, 11 листопада, на заході та півдні України вдень прогнозують до +7°…+9°, в центрі та на сході +4°…+7°.