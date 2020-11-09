Статистика коронавірусу в Україні щодня збільшується, а кількість вільних ліжок у лікарнях зменшується. Найгірше з цим у Харківській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Одеській областях.

Те, що ситуація критична, визнають і чиновники з Міністерства охорони здоров’я. Щоправда при цьому, не згадують, чому вони прогавили ціле літо і не займалися відкриттям нових відділень.

– Ми дійшли точки неповернення. І близькі до катастрофи у разі, коли заповнення сягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколу медичного сортування, – наголошує міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

А це означає, що лікуватимуть тих, хто має більше шансів на виживання. До того ж, МОЗ уже оприлюднив умови госпіталізації, за якими пацієнта забиратимуть у стаціонар: лише тоді, коли в нього ускладнене дихання, порушення свідомості або рівень кисню у крові нижче 92%.

Щоб хоч якось перекрити дефіцит лікарняних місць, влада збирається відкривати мобільні госпіталі. Поки у трьох регіонах: на Донеччині, Одещині та у Києві. Але коли вони будуть повністю готові до прийому хворих, поки невідомо.

Проте головним питанням залишається оснащення цих госпіталів киснем. Волонтер Леся Литвинова наголошує, що в Україні навіть у лікарнях він не повністю є. Проте каже, що мобільні госпіталі, можливо, навіть простіше буде забезпечити киснем, якщо поряд будуть великі кисневогенеруючі станції.

А урядовці знову починають говорити про локдаун. Проте прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслює, що жорсткого карантину по всій країні поки вводити не збираються. Адже повторного локдауну не витримає наша економіка.

Але може бути карантин вихідного дня та комендантська година. У такі дні під заборону потраплять розважальні зони, фудкорти, та дитячі кімнати у ТРЦ. Аптеки, транспорт та продуктові магазини у вихідні продовжать працювати.

Однак чи зупинить це розповсюдження вірусу? Експерти сумніваються.

А поки Рада ухвалила штрафи. За відсутність маски – 170 грн. Але чи дієво це? Адже, як показала весна, за це ніхто нікого майже не штрафував.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 9 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 469 018 громадян країни. За добу – 8 687 нових випадків, з них – 350 дітей та 321 медпрацівник. За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.