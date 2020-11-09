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Факти / Україна / Політика

Симптомів наразі немає: Шмигаль здасть тест на коронавірус

У прем’єр-міністра Дениса Шмигаль симптомів коронавірусу наразі немає, він перебуває на роботі. Однак найближчим часом здасть тест на Covid-19.

Все через те, що 9 листопада коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського і ще кількох посадовців.

– Наразі прем’єр працює, симптомів хвороби немає. Але у зв’язку з останніми новинами, він найближчим часом здасть тест, оскільки в п’ятницю всі були на презентації Економічного аудиту країни, – повідомили у прес-службі.

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Коронавірус у Зеленського

Про те, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус, стало відомо 9 листопада. Глава держави зазначив, що почувається добре, із помітних симптомів – підвищена до 37,5° температура.

Володимир Зеленський йде на самоізоляцію і  працюватиме дистанційно.

Також Covid-19 підтвердили у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Попри позитивний тест, він почувається нормально.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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