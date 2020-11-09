Хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський звернувся до опонентів, які почали радіти у соцмережах його хворобі.

Він зазначив, що така поведінка за межею людяності. Оскільки ця підступна хвороба не може бути причиною для радощів.

– Реєстрові “експерти” від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно. Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

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Володимир Зеленський сподівається, що для більшості українців коронавірус не буде приводом для зловтіхи і що світ обов’язково переможе у цій складній битві.

Також президент додав, що поки не буде надійної вакцини кожен перебуває під загрозою. Єдине, що можна зараз зробити, – це спробувати розірвати ланцюжки зараження і знизити навантаження на лікарні.

Про коронавірус у Володимира Зеленського стало відомо 9 листопада. Президент почувається добре, маючи невелику підвищену температуру. Він пішов на самоізоляцію і перебуває під наглядом лікарів.