В Україні стартував другий етап реагування на поширення коронавірусу.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
– Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок у наших закладах охорони здоров’, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусом. Ситуація вкрай напружена, – заявив Ляшко.
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Він додав, що буде створена мережа забезпечення киснем по медичним закладам.
– Третій етап – це розгортання тимчасових шпиталів в пристосованих приміщеннях, – зазначив головний санлікар.
Заповненість українських лікарень
Станом на 9 листопада у лікарнях восьми областей ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%. Лідером щодо завантаження наразі є Полтавська область – пацієнти зайняли понад 90% місць.
Середній показник у всій країні загалом – 62,4%.