В Україні стартував другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок у наших закладах охорони здоров’, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусом. Ситуація вкрай напружена, – заявив Ляшко.

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Він додав, що буде створена мережа забезпечення киснем по медичним закладам.

– Третій етап – це розгортання тимчасових шпиталів в пристосованих приміщеннях, – зазначив головний санлікар.

Заповненість українських лікарень

Станом на 9 листопада у лікарнях восьми областей ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%. Лідером щодо завантаження наразі є Полтавська область – пацієнти зайняли понад 90% місць.

Середній показник у всій країні загалом – 62,4%.