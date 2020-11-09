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Факти / Україна / Політика

У Зеленського діагностували коронавірус

У президента України Володимира Зеленського діагностували коронавірус.

– Немає у світі щасливчиків, для кого б Covid-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. В мене 37,5, а всім зичу 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає Covid-19. І я теж це пройду. Все буде добре! – заявив Володимир Зеленський. 

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В Офісі президента зазначили, що глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки дистанційно. Для цього у нього є все необхідне обладнання та інструменти.

Коронавірус у Єрмака

9 листопада стало відомо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус.

Він зазначив, що почувається нормально і не планує ставити на паузу роботу.

Працюватиме Єрмак на самоізоляції дистанційно.

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