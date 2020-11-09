У вівторок, 10 листопада, о 8.00 Україна відновлює роботу всіх КПВВ у районі проведення Операції об’єднаних сил, згідно з домовленостями, досягнутими у нормандському форматі та під час минулого засідання ТКГ.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, пункти пропусту Гнутове, Новотроїцьке, Мар’їнка, Майорське, Станиця Луганська, а також Щастя та Золоте пропускатимуть громадян і транспорт щоденно з 8.00 до 18.00.

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Усі, хто перетинає лінію розмежування, мають бути в масках та дотримуватися соціальної дистанції. Після в’їзду на підконтрольну Україні територію громадяни також повинні пройти обов’язкову самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

Вранці 9 листопада представники Тристоронньої контактної групи заявили, що Російська Федерація не відновлюватиме разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі.

Тобто 10 листопада працюватимуть КПВВ тільки з українського боку.

Джерело: Українська делегація у ТКГ