Лікування коронавірусу: УЗД легень краще діагностує пневмонію, ніж рентген

Ультрозвукова діагностика легенів у відділеннях надання медичної допомоги краще для діагностики пневмонії за коронавірусу, ніж рентген грудної клітки.

За даними дослідників, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, рентгенографія – 69,9%. Специфічність склала 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгена.

У ході дослідження лікарі порівнювали діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів з коронавірусом, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини, а остаточний діагноз підтверджувався за допомогою комп’ютерної томографії.

Читайте: Більше, ніж минулого тижня: число госпіталізацій з Covid-19 зросло на 2 тис.

Про такі дані повідомила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

– Ми на нашій кафедрі широко стали застосовувати УЗД легенів для обстеження хворих ще з березня. Зараз накопичено великий досвід, метод нескладний, дозволяє дивитися легені у динаміці, швидко і безпечно. Метод доступний і незамінний в умовах масового надходження хворих, які потребують динамічного спостереження. Його застосування обмежується лише відсутністю відповідних портативних пристроїв, які легко переносяться у відділеннях інтенсивної терапії. Ми, наприклад, тягаємо цілий апарат, придбаний університетом, відділеннями, але воно того варте, – зазначила лікар.

Окрім того Голубовська пояснила, що на рентгенах вогнища коронавірусного запалення часто є невидимими. Тому проведення рентгенологічного дослідження не є доцільним за легкого, а іноді й за перебігу середньої тяжкості.

– Добре видно на рентгені вже великі ділянки ураження, тоді ж і контроль ефективності лікування дуже показовий даним методом, – зазначила інфекціоніст.

Також, за її словами, не варто робити КТ за легкого перебігу коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 листопада в Україні зафіксували 8 687 нових випадків коронавірусу. За час пандемії померло від вірусу 8 565 осіб, за добу – 115. Одужати вдалося 209 143 українцям, за день – 2 277.

Найбільше випадків захворювання на коронавірусну інфекцію виявили у Києві – 44 920, Харківській області – 43 930, Львівській – 33 754, Одеській – 28 728 та Чернівецькій – 25 411.

Джерело: Ольга Голубовська

Фото: Ольга Голубавська