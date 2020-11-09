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Факти / Україна

В очільника Рівненської ОДА діагностували коронавірус

Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль захворів на коронавірус.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

– Covid-19 дібрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає, – уточнив Віталій Коваль.

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За словами Коваля, протягом двох тижнів він перебуватиме вдома, але роботу припиняти не збирається – працюватиме в онлайн-режимі.

Коронавірус в Україні

Низка українських посадовців уже повідомляли про те, що перехворіли на коронавірус. Серед них, наприклад, мери Києва та Харкова Віталій Кличко та Геннадій Кернес.

Також Covid-19 діагностували у низки народних депутатів України, через що роботу Верховної Ради довелося тимчасово припинити у жовтні.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Коваль

Фото: Dreamstime

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