Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль захворів на коронавірус.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.
– Covid-19 дібрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає, – уточнив Віталій Коваль.
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За словами Коваля, протягом двох тижнів він перебуватиме вдома, але роботу припиняти не збирається – працюватиме в онлайн-режимі.
Коронавірус в Україні
Низка українських посадовців уже повідомляли про те, що перехворіли на коронавірус. Серед них, наприклад, мери Києва та Харкова Віталій Кличко та Геннадій Кернес.
Також Covid-19 діагностували у низки народних депутатів України, через що роботу Верховної Ради довелося тимчасово припинити у жовтні.
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Джерело: Віталій Коваль