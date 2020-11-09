Одеська обласна територіальна виборча комісія не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки до комп’ютера, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

Тепер протокол доведеться переробити. За словами представників Одеської обласної ТВК, через вірус комп’ютер начебто видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування.

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Всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп’ютері.

Другий тур виборів мера Одеси

Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада. У другому турі місцевих виборів візьмуть участь чинний мер міста Геннадій Труханов (партія Довіряй справам) та Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя).