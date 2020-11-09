Стратегія боротьби з коронавірусом в Україні включає дві складові – протиепідеміологічні заходи і лікувальний процес.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Якщо ми говоримо про протиепідеміологічні заходи, то через поширення коронавірусу в Україні МОЗ пропонує від адаптивного карантину перейти до загальних заходів, зокрема запровадження карантину вихідного дня.

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Також міністр пояснив, що припинять усі планові операції і госпіталізації, крім тих, які необхідні за життєвими показниками. Сюди належать онкозахворювання, пологи і решта операцій, які неможливо відтермінувати.

Крім того, Максим Степанов нагадав, що ця норма діє на території помаранчевої карантинної зони від початку адаптивного карантину.

Разом з тим очільник МОЗ зазначив, що в Україні немає 100%-ї заповненості ліжок хворими на коронавірус. Однак напружена ситуація наразі у Донецькій та Сумській областях.

Загалом, станом на 9 листопада заповнені близько 28 тис. ліжок з 50 тис. можливих.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що лікарні в Україні припиняють планові операції. За його словами, медичні заклади надаватимуть допомогу ургентним хворим і пацієнтам, які інфікувалися коронавірусом.