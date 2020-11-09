Президент України Володимир Зеленський у День української писемності та мови заявив, що жалкує про те, що йому не вдалося змалку добре вивчити українську мову.

Також Зеленський додав, що раніше йому не вдалося вивчити українську і розмовляти нею правильно, а не так як “один колишній прем’єр-міністр”.

– Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього прем’єр-міністра Та з іншого боку, в усьому цьому є й позитив. Бо опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції, – написав Зеленський.

За його словами, є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову.

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Зеленський наголосив, що булінг, агресія, примус – точно не сприятимуть її вивченню.

– Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову! Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі!

День української мови та писемності

Дату 9 листопада для Дня української мови та писемності обрали неспроста адже за православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

День встановлений указом президента України 6 листопада 1997 року.