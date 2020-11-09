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Факти / Україна / Політика

Занадто “позитивні” новини: Єрмак захворів на коронавірус

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус. 

– Під кінець робочого дня отримав занадто “позитивні” новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально, – зазначив Єрмак.

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Також він зазначив, що цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. 

– Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую у звичному режимі, не сповільнюючи темп, – додав очільник Офісу президента.

Андрій Єрмак захворів на коронавірус

Коронавірус у Зеленського

9 листопада коронавірус діагностували у Володимира Зеленського. Серед симптомів у нього зависока температура тіла – 37,5.

В Офісі президента зазначили, що глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки дистанційно. Для цього у нього є все необхідне обладнання та інструменти.

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