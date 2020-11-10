В Україні кількість ліжок для хворих на коронавірус планують збільшити до 83 тис.

Про це під час брифінгу 10 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Спочатку було відведено 50 тис. Нині ми розуміємо, що ми можемо збільшити до 83 тис., але це вже критична кількість, яку ми порахували у розрізі кожної області та кожної лікарні, – зазначив Максим Степанов.

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За словами Степанова, ця кількість дозволить надавати допомогу хворим на інші захворювання.

Проблема з ліжками для хворих на коронавірус

Через постійне зростання кількості нових хворих на коронавірус в Україні існує проблема з ліжками у лікарнях.

Через це у МОЗ заявили про можливе розгортання додаткових мобільних шпиталів.

Можливими місцями можуть стати спортзали та виставкові центри. Детальніше про проблему з ліжками для хворих на коронавірус читайте на Фактах ICTV.