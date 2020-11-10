Коронавірус у норок може вплинути на ефективність вакцини – Ляшко

Ймовірність мутації коронавірусу серед норок ще не доведена, але вона може мати наслідки для ефективності вакцини від Covid-19. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, коронавірус у норок подібний до вірусу, який наразі циркулює серед людей. Однак у гризунів він має певні мутації та зміни, яких раніше не фіксували.

– Багато виробників вакцини застосовують спайк-білок коронавірусу як ціль, – додав Ляшко.

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Також Ляшко проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення досліджень з оцінки ризиків мутації Covid-19 серед норок.

Коронавірус у норок

Випадки поширення коронавірусу серед норок зафіксували уже в шести країнах, зокрема у Данії. Влада країни ухвалила рішення знищити усіх норок на фермах, оскільки вони можуть передавати вірус людині.

Підприємці, які розводять таких гризунів, отримують матеріальну компенсацію.

Джерело: Віктор Ляшко