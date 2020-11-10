Голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія розповів, як тепер працює хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський. Він стверджує, що голова держави працює у віддаленому режимі через захищений онлайн-термінал.
Про це Арахамія повідомив під час брифінгу. Він зазначив, що Зеленський активно працює, він постійно присутній на нарадах онлайн.
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– В кабінеті президента збираються учасники наради, а у нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю. В такому режимі президент планує працювати безперервно, – розповів Арахамія.
Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем’єром у віддаленому форматі.
Арахамія додав, що всі, хто контактував за останній тиждень з хворими в ОП, зараз в режимі самоізоляції і проходять тести.
Перша леді Олена Зеленська раніше повідомляла про стан президента – з ним все добре. Вона зазначила, що Зеленський ізолювався, але продовжує працювати.
Зеленський захворів на коронавірус
9 листопада у президента України Володимира Зеленського діагностували коронавірус. В Офісі президента зазначили, що глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки дистанційно.