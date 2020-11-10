Президент Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре та перебуває під наглядом лікарів. Сценарій виконання його обов’язків кимось іншим наразі не розглядається.

Речник президента Юлія Мендель заявила, що зараз Зеленський почувався добре і перебуває у доброму гуморі. У президента не складний перебіг хвороби, тому він продовжить дистанційну роботу удома.

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На запитання про те, хто виконуватиме обов’язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають:

– Президент активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому в Офісі сподіваються, що це не буде якась ускладнена форма хвороби.

Коронавірус у Володимира Зеленського діагностували 9 листопада. Глава держави йде на самоізоляцію і працюватиме дистанційно з дому.

Також на дистанційний формат роботи переходить глава Офісу президента Андрій Єрмак, у якого підтвердили Covid-19.