Президент Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре та перебуває під наглядом лікарів. Сценарій виконання його обов’язків кимось іншим наразі не розглядається.
Речник президента Юлія Мендель заявила, що зараз Зеленський почувався добре і перебуває у доброму гуморі. У президента не складний перебіг хвороби, тому він продовжить дистанційну роботу удома.
Читайте: Симптомів наразі немає: Шмигаль здасть тест на коронавірус
На запитання про те, хто виконуватиме обов’язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають:
– Президент активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому в Офісі сподіваються, що це не буде якась ускладнена форма хвороби.
Коронавірус у Володимира Зеленського діагностували 9 листопада. Глава держави йде на самоізоляцію і працюватиме дистанційно з дому.
Також на дистанційний формат роботи переходить глава Офісу президента Андрій Єрмак, у якого підтвердили Covid-19.