Чинний мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили Covid-19 і невеличку пневмонійку, – заявив Олександр Сєнкевич.
Читайте: Мер Миколаєва пояснив, чому немає хворих на коронавірус в області
Через захворювання очільник міста вимушено йде на самоізоляцію.
Коронавірус в Україні
Дедалі більше українських посадовців хворіють на коронавірус. 9 листопада про захворювання повідомив очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Крім того, у понеділок на коронавірус захворів президент країни Володимир Зеленський. А у жовтні тимчасово припиняли роботу Верховної Ради України через спалах інфекції серед народних депутатів.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Олександр Сєнкевич