Чинний мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили Covid-19 і невеличку пневмонійку, – заявив Олександр Сєнкевич.

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Через захворювання очільник міста вимушено йде на самоізоляцію.

Коронавірус в Україні

Дедалі більше українських посадовців хворіють на коронавірус. 9 листопада про захворювання повідомив очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Крім того, у понеділок на коронавірус захворів президент країни Володимир Зеленський. А у жовтні тимчасово припиняли роботу Верховної Ради України через спалах інфекції серед народних депутатів.

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Джерело: Олександр Сєнкевич