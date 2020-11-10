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Факти / Україна / Суспільство

Не раніше весни 2021 року: коли Україна може отримати вакцину від Covid-19

Вакцину від коронавірусу за найбільш оптимістичними прогнозами масово постачатимуть до країн, зокрема й до України, у травні-червні 2021 року.

Такий прогноз озвучив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка. Він нагадав, що на фінальній стадії випробувань перебувають 10 вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована і не готова для застосування.

Також Сергій Литовка зазначив, що вартість вакцини буде значно нижчою для України, якщо її отримати в межах програми COVAX.

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Днями американська фармацевтична компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу.

Виробники заявили, що препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби. Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Джерело: Суспільне 

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