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Факти / Україна

Немає води і світла: чи безпечно робити тест у мобільному Covid-пункту

На парковці одного з торгових центрів Києва з’явився вагончик з написом Перший мобільний Covid-пункт, де беруть аналізи на коронавірус, а результат обіцяють за добу. Журналісти перевірили, чи безпечно це робити в таких умовах.

У киян місце викликає багато сумнівів, проте лаборантка стверджує, що люди до них ідуть, і працюють вони легально. За аналіз беруть 1,2 тис. грн.

Роботою Covid-пункту зацікавилася Держпродспоживслужба. Результати невтішні – немає води, каналізації і навіть світла.

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Проте організатори мобільного пункту стверджують, що мають всі дозволи, а все інше не потрібне, бо самі аналізи роблять у лабораторії, з якою укладено угоду.

За їх словами, в цьому пункті не проводиться робота з пацієнтами – забір тестів проводиться на вулиці.

Кварцювання не проводиться. Медсестра з відром та шваброю – це вся дезінфекція.

 

Документів теж бракує – немає ліцензії на проведення медичної практики в сфері сестринська справа.

Немає документального підтвердження, чи проводиться дезинфекція приміщення, а працівники не проводять температурний скринінг.

Через численні порушення склали протокол, проте вагончик не закрили.  Чи має право він працювати, вирішуватиме суд.

Мобільний Covid-пункт у Києві

У Києві невідома компанія відкрила на проспекті Правди, 58 мобільний пункт тестування на коронавірус, але пропрацював він недовго.

Зразки брали у звичайному вагончику і відвозили до Вишгорода. Вартість тесту 950 грн.

Напередодні сюди прийшли правоохоронці і закрили Covid-пункт.

Джерело: Надзвичайні новини

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