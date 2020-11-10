Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні призупинили проведення частини планових госпіталізацій та операцій, проте це не стосується надання допомоги, від якої залежить життя людини.

Про це від час брифінгу 10 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– У нас зупинені певні планові операції та госпіталізації. Але це не стосується тих втручань, відтермінування яких загрожує життю, – уточнив Максим Степанов.

Читайте: Які планові операції та госпіталізації дозволені в помаранчевій зоні

За його словами, в країні у повному обсязі оперуватимуть хворих на онкологію, а також прийматимуть пологи.

Карантин в Україні

9 листопада головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що українські медичні заклади припиняють проведення планових операцій і займатимуться лише лікуванням хворих на коронавірус, а також ургентних пацієнтів.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.