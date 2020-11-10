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Факти / Україна / Політика

Померла Людмила Переведенцева – мати Марини Порошенко

Мати дружини п’ятого президента, народного депутата України Петра Порошенка Марини померла 10 листопада, повідомив Порошенко.

– Коли йдуть в інший світ батьки, ми перестаємо бути дітьми. У цьому році ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам’ять…, – написав Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Порошенко заявляв, що його теща Людмила Переведенцева, яка хворіла на коронавірус, перебувала у критичному стані.

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У червні цього року помер батько Петра Порошенка, йому було 84 роки. Олексій Порошенко був громадським та політичним діячем і Героєм України.

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